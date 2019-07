Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Aktien von Scout24 mit "Overweight" und einem Kursziel von 52 Euro wieder aufgenommen. Die Münchner gehörten bei Umsatz und Gewinn zu den wachstumsstärksten Anzeigenportal-Betreibern, schrieb Analystin Miriam Adisa in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank der hohen Preismacht und seiner Portfoliooptionen dürfte man die hohe Dynamik halten und die Bewertungslücke zu den Wettbewerbern schließen können./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2019 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000A12DM80

AXC0067 2019-07-01/09:49