Die Deutsche Telekom kämpft nach wie vor um die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint. Doch eine einvernehmliche Lösung mit den zahlreichen Kritikern ist auch nach dem Wochenende nicht in Sicht. So bleibt die Entscheidung des Justizministeriums offen. Ein wichtiger Gerichtstermin könnte nun verschoben werden.13 US-Bundesstaaten und der District of Columbia haben Klage gegen den Zusammenschluss von Sprint und T-Mobile US eingereicht. Ursprünglich hätte es am 7. Oktober zur Anhörung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...