Darauf hat Wirecard lange gewartet

Ende Januar notierte die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) bei rund 167 Euro. Danach folgten die Vorwürfe der "Financial Times" zu mutmaßlichen Bilanzmanipulationen in der Wirecard-Niederlassung in Singapur und der entsprechende Kurssturz des DAX-Wertes. Bisher konnte der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München dieses Kursniveau nicht zurückerobern. Dabei ist es nicht so, dass es keine Versuche gegeben hätte.

Derzeit scheint sich ein neuer Versuch anzubahnen. Aktuell steckt die Wirecard-Aktie im Bereich von 150 Euro fest. Allerdings hat sich mit dem Ausgang des G20-Gipfels die Gesamtmarktstimmung aufgehellt, während die jüngst abgehaltene Wirecard-Hauptversammlung so etwas wie einen Neuanfang darstellen soll. Darüber hinaus scheinen einige wichtige Short-Seller ihr Interesse an Wirecard zumindest vorerst verloren zu haben.

