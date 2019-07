B+S Banksysteme Aktiengesellschaft erwirbt ByteWorx GmbH DGAP-News: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen B+S Banksysteme Aktiengesellschaft erwirbt ByteWorx GmbH 01.07.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. B+S Banksysteme Aktiengesellschaft übernimmt die ByteWorx GmbH mit Sitz in München. Die ByteWorx GmbH ist spezialisiert auf das Wertpapiergeschäft der Banken und Finanzdienstleister und übernimmt zusätzlich Consulting Tätigkeiten. Es handelt sich produktbezogen um eine ideale Ergänzung des Portfolios der B+S Banksysteme. Darüber hinaus können Synergien in den Bereichen Rechenzentrum, Verwaltung und beim Austausch von Personalkapazitäten geschaffen werden. Ansprechpartner: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Wilhelm Berger Vorstand E-Mail: ir@bs-ag.com 01.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Elsenheimerstr. 57 80687 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 74119-0 Fax: +49 (0)89 74119-599 E-Mail: office@bs-ag.com Internet: www.bs-ag.com ISIN: DE0001262152 WKN: 126215 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 833625 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 833625 01.07.2019 ISIN DE0001262152 AXC0071 2019-07-01/10:01