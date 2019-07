Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Zementhersteller HeidelbergCement begibt eine neue Anleihe (ISIN XS2018637327/ WKN A2R37Q) mit einem Emissionsvolumen von 750 Mio. Euro und einer Laufzeit bis zum 01.12.2027, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe besitze einen Kupon von 1,125%. Erstmals werde der Kupon anteilig halbjährlich am 01.12.2019 ausbezahlt. Die Anleihe sei durch den Emittenten vorzeitig kündbar. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P stufe die Anleihe mit einem Rating von BBB- ein. (Bonds Weekly Ausgabe 26 vom 28.06.2019) (01.07.2019/alc/n/a) ...

