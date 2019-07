Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rande des G20-Gipfels haben sich die Präsidenten der USA und Chinas auf die Wiederaufnahme der Handelsgespräche geeinigt, so die Analysten der Helaba.Trump habe erklärt, vorerst keine neuen Strafzölle auf chinesische Importe zu verhängen und die Handelsblockade gegenüber Huawei solle gelockert werden. Die bestehenden Strafzölle im Umfang von 250 Mrd. Mrd. USD sollten aber nicht reduziert werden und Zeitdruck für den Verlauf der Verhandlungen gebe es nicht. Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit zwischen den beiden Ländern keime wieder auf. Die Risikoaversion der Marktteilnehmer dürfte daher tendenziell abnehmen und auch die Zinssenkungsfantasie bekomme keine neue Nahrung. Der EU-Gipfel habe im Hinblick auf Personalentscheidungen bisher keine Klarheit gebracht. So versuche der EU-Gipfel weiter eine Lösung für die Nachfolge von Kommissionspräsident JeanClaude Juncker zu finden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...