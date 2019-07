Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 01.07.2019 Kursziel: EUR 26,00 (bislang EUR 26,70) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Q1/2019 mit deutlichem Wachstumsschub Ende der vergangenen Woche hat Erlebnis Akademie (eak) den Bericht zum saisonal eher unbedeutenden ersten Quartal 2019 vorgelegt. Mit rund +81.000 Besucher (Vorjahr: +73.000, +11,7% YoY) konnten die Erlöse an den deutschen Standorten - also auf AG-Ebene - um 15,1% auf EUR 0,837 Mio. (Vorjahr: EUR 0,726 Mio.) gesteigert werden. Diese Entwicklung ist aus unserer Sicht umso beeindruckender, als dass die besucherstarken Ostertage in diesem Jahr in das zweite Quartal gefallen sind. Damit konnte der operative Verlust, der jahreszeitlich bedingt typischerweise im ersten Quartal anfällt, auf EUR -0,949 Mio. von EUR -1,067 Mio. (+11,0% YoY) im vergleichbaren Vorjahreszeitraum verringert werden. In Verbindung mit der für das dritte Quartal 2019e vorgesehenen Neueröffnung im slowenischen Rogla rechnen wir im laufenden Geschäftsjahr 2019e mit einem Umsatzanstieg auf EUR 17,1 Mio. (+11,4% YoY) und einem operativen Ergebnis in Höhe von EUR 3,3 Mio. (+51,0% YoY). Daraus errechnet sich aus dem von uns für das langfristig ausgerichtete Geschäftsmodell der eak als sinnvoll angesehenen dreistufigen DCF-Entity-Modell ein Wert des Eigenkapitals von EUR 26,00 je Aktie. Dies entspricht einem auf Zwölfmonatssicht erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 79,3%; wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18363.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

