IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited sichert sich langfristige Produktentwicklungskapazitäten für seine Leitmarke wknd!

Das Unternehmen setzt bei den Vorbereitungen auf die staatenweise Markteinführung und Expansion seiner Produktmarke wknd! auf die Versorgung des Kunden mit Produkten in gleichbleibend hoher Qualität

Vancouver, British Columbia (1. Juli 2019) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: POT - FWB: 0OS1 - OTCQB: WKULF) gibt bekannt, dass das Unternehmen in Kooperation mit Emerald City Cultivation, einem Marktführer auf dem Gebiet der Produktentwicklung im US-Bundesstaat Washington, Formulierungen für die Produkte seiner Leitmarke wknd! entwickelt hat.

Um der von uns konzipierten Geschäftsstrategie, den US-Bundesstaat Washington als 'Inkubator' für die Entwicklung und Markteinführung der Lifestyle-Markenprodukte des Unternehmens zu nutzen, Nachdruck zu verleihen, haben wir bei der Produktentwicklung großen Wert auf Kundenorientierung gelegt, erklärt Chris Backus, President und CEO von Weekend. Es ist enorm wichtig, dass die Kunden bei jedem der Markenprodukte des Unternehmens die gleiche hohe Qualität in Bezug auf Aussehen, Haptik, Wirkung und Geschmack erleben. Ich freue mich daher außerordentlich, die formelle Zusammenarbeit mit Emerald City Cultivation bekannt geben zu können. Dieses Tier-2-Lizenznehmer mit Sitz in Seattle setzt sich leidenschaftlich für Cannabis ein und ist sehr daran interessiert, dass sich die Branche sich in die richtige Richtung entwickelt.

Die Teams von Weekend Unlimited und Emerald City Cultivation haben sich im Rahmen der gemeinsamen Produktentwicklung für die Produkte der Marke wknd! zunächst auf Cannagars, Pre-Rolls und Vape-Kartuschen konzentriert. Es wurden geschützte Mischungen und Rezepturen entwickelt, die eine konsistente Produktqualität sicherstellen und für eine entsprechende Kundenbindung sorgen. Ausgehend vom US-Bundesstaat Washington wird die Präsenz der Marke dann auch auf weitere Bundesstaaten ausgedehnt. Die gemeinsam mit Emerald City Cultivation in Washington entwickelten Mischungen und Rezepturen werden im Zuge der weiteren Expansion anschließend auch in weiteren Bundesstaaten produziert und sollen ein konsistentes Kundenerlebnis garantieren.

Emerald City Cultivation ist ein Innovator auf dem Gebiet der Produktentwicklung und legt beim Einsatz von Wissenschaft, Technik und Know-how größten Wert auf den Respekt vor der Pflanze und auf das Kundenerlebnis, fügt Chris Backus hinzu. Die Entwicklung der Produktmarke 'wknd!' vom Anbau bis hin zum Vertrieb erfordert Präzision, Professionalität und eine reproduzierbare Versorgungsleistung um sicherzustellen, dass wir im Rahmen der Produkteinführung unsere Markenprodukte zunächst den Kunden in Washington und im Zuge der weiteren Markenexpansion auch jenen in weiteren Bundesstaaten anbieten können.

Für die bevorstehende Markteinführung im US-Bundesstaat Washington läuft die Produktion der wknd!-Markenprodukte, die auf den gemeinsam mit Emerald City Cultivation entwickelten und geschützten Mischungen und Rezepturen basieren, bereits auf Hochtouren.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Chris Backus, Interimistischer President & CEO, Director

Tel: 1 (236) 317-2812 - 1(888) 556-9656 (gebührenfrei)

E-Mail: IR@weekendunlimited.com

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited ist ein Unternehmen, das Lifestyle-Produkte auf Basis von Cannabis als Genussmittel herstellt. Das Unternehmen entwickelt Produkte in Premiumqualität, die überall und jederzeit für ein tolles Lebensgefühl sorgen. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie einem einzigartigen Unterhaltungs- und Bildungsformat (Weekend Live!) ist Weekend Unlimited bestens positioniert, um mit seinen Marken dem Produkt Cannabis als Genussmittel ein Gesicht zu geben. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.weekendunlimited.com.

Weekend Unlimited Inc.

www.weekendunlimited.com | @weekendunlimited

CSE: POT | FWB: 0OS1 | OTCQB: WKULF

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

ISIN CA94856V1094

AXC0082 2019-07-01/10:20