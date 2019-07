Linz (www.aktiencheck.de) - Im unsicheren Fahrtwasser von Handelskonflikten haben sich wichtige Stimmungsindikatoren, wie z.B. der deutsche ifo-Index, zuletzt eingetrübt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Die anhaltende Unsicherheit hemme die globale Investitionsbereitschaft, was sich mittlerweile in den US-Wirtschaftsdaten niederschlage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...