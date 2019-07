Mitte Mai hatten wir zuletzt über die jüngste Entwicklung der FinTech Group berichtet. Das Unternehmen schickt sich an, mit dem Broker flatex den niederländischen Markt zu erobern. An der Börse gab es dafür bislang keine Vorschlusslorbeeren. Die Aktie ist per Saldo in den letzten Wochen weiter gefallen und hat dabei zwischenzeitlich fast wieder das Zwölfmonatstief aus dem letzten Dezember erreicht. Aus unserer Sicht eröffnet das eine interessante spekulative Chance.

Eine europäische Expansion mit dem Erfolgsmodell flatex wurde vom Management seit langer Zeit erwogen, gegenüber anderen Initiativen aber zunächst zurückgestellt. Doch nun ist diese gestartet, und zwar in den Niederlanden. Der Broker bietet potenziellen ...

