Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Beim französischen Autobauer verlagere sich der Fokus nun wieder weg von der Diskussion um eine Ehe mit Fiat, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr dürfte durch einen schwachen Absatz und niedrige Verkäufe an Partner gekennzeichnet sein, ebenso wie durch einen mauen geographischen Mix und Gegenwind von den Wechselkursen. Positive Aspekte der Bilanz dürften Beiträge durch die russische Beteiligung Avtovaz sowie eine eventuelle Verbesserung beim Preismix sein./tav/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 19:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-07-01/10:41

ISIN: FR0000131906