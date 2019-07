Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Manager habe die Jahresziele des Autobauers bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe sich Nicolas Peter zuversichtlich gezeigt, dass dank neuer Modelle wie dem X7 und der 8er-Serie sich die Margen ab dem zweiten Quartal kontinuierlich verbessern dürften. Das Barmittel-Ziel von 2,7 Milliarden Euro bleibe bestehen, dürfte angesichts schwächerer Märkte in Europa und Nordamerika aber kein Sparziergang werden./tav/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 19:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005190003