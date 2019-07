Die Käufer der deutschen Bank Aktie haben in den letzten Junihandelstagen zweifellos positiv auf sich aufmerksam machen können. Es ist ihnen gelungen, den Abwärtstrend seit dem Frühjahr zu brechen und einen Anstieg über die 50-Tagelinie bis auf 6,70 Euro zu vollziehen. Seit dem Tief von Ende Mai hat sich damit ein fünfteiliger Aufwärtsimpuls entwickelt. Dass er in Kürze abgeschlossen werden könnte und ein Rücklauf bis in den Bereich der 6,50-Euro-Marke auf dem Programm stehen könnte, sollte von ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...