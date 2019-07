Globale Kryptowährungsbörse CoinDeal bleibt offizieller Trikotsponsor der Wolverhampton Wanderers für die Saison 2019/20 der englischen Premier League

Spannender neuer CoinDeal-Token, CDL, bietet viele Vorteile und ist für 450.000 Nutzer kostenlos erhältlich

CoinDeals schnelles Wachstum soll sich bis 2020 auf über 40 US-Bundesstaaten erstrecken

Die globale Kryptowährungsbörse CoinDeal hat die Verlängerung ihres Sponsorings für die Wolverhampton Wanderers um ein weiteres Jahr bestätigt und anlässlich der Expansion des Unternehmens in die USA einen innovativen neuen Token mit der Bezeichnung CDL eingeführt.

CoinDeals Trikotsponsoring des englischen Premier-League-Vereins bedeutet, dass sein Logo weiterhin auf der Kleidung der ersten Mannschaft erscheint.

Der ursprüngliche Deal, das weltweit erste Fußball-Sponsoring einer Kryptowährungsbörse, fiel zeitlich mit dem bemerkenswerten Erreichen des siebten Platzes der Wolves in der englischen Premier League zusammen, der zum ersten Mal seit fast 40 Jahren den europäischen Fußball für den Verein sicherte.

Der neue CDL-Token von CoinDeal ist ab sofort unter www.coindeal.com für 320.000 existierende Benutzer und für 130.000 neue CoinDeal-Benutzer völlig kostenlos erhältlich. Der CDL-Token bietet eine höhere Liquidität innerhalb der CoinDeal-Börse und zusätzliche Paarungen mit Kryptowährungen und Fiat.

Zu den weiteren zahlreichen Vorteilen zählen niedrigere Handelsgebühren, erweiterte Handelsfunktionen, Fast Pass Priority-Benutzersupport und ein mehrstufiges Staking-System, das Gebühren vollständig beseitigen kann.

Die Verlängerung des Wolves-Sponsorings und die Einführung des CDL-Tokens folgen einem rasanten Aufstieg von CoinDeal in den letzten 12 Monaten. CoinDeal hat sich über 320.000 Benutzer gesichert, erreichte Anfang des Jahres ein 24-Stunden-Rekordhandelsvolumen von über 32 Millionen US-Dollar* und wurde von The Tie (www.thetie.io) als Kryptowährungsbörse mit dem vierthöchsten erwarteten Volumen in 2019** aufgeführt.

Der Schritt von CoinDeal in den US-Markt soll auf dieser Dynamik aufbauen, das Wachstum fortsetzen und die Position von CoinDeal als führende globale Kryptowährungsbörse festigen. CoinDeal wird zunächst in 14 Staaten*** verfügbar sein und bis 2020 mit einem USD-Währungspaar auf über 40 expandieren. Die CoinDeal-Plattform ermöglicht es derzeit Benutzern aus den ausgewählten Staaten, sich zu registrieren und kostenlose CDL-Token zu erhalten.

Kajetan Mackowiak, CoinDeal-Mitbegründer, kommentierte: "Wir freuen uns, den Vertrag mit Wolverhampton Wanderers nach dem Erfolg unseres ersten Jahres als offizieller Sponsor zu verlängern und werden weiterhin eng mit dem Verein zusammenarbeiten, um die CoinDeal-Botschaft einem globalen Publikum zu vermitteln. Wir wünschen ihnen viel Erfolg für eine weitere erfolgreiche Saison in der Premier League und während ihrer Europa-League-Kampagne.

"In den letzten 12 Monaten konnten wir CoinDeals schnelles Wachstum beobachten, und wir freuen uns, dass wir nun weltweit über 320.000 Benutzer haben. Vor dem Hintergrund der stetig zunehmenden Stärke der Marke CoinDeal sind wir sehr optimistisch in Bezug auf die Wachstumschancen, die der Schritt in den US-Markt bietet.

"Die Einführung des CDL-Tokens soll dazu beitragen, dieses Wachstum zu beschleunigen. Damit wird neuen Nutzern eine fantastische Gelegenheit geboten, kostenlos zu handeln, und alle CoinDeal-Nutzer kommen in den Genuss zahlreicher weiterer Vorteile an einer erstklassigen globalen Kryptowährungsbörse."

Neben der Expansion in den US-Markt hat CoinDeal die Mitgliedschaft im VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen) erhalten. Die VQF-Lizenz bestätigt nicht nur die finanzielle Vertrauenswürdigkeit von CoinDeal, sondern ermöglicht es dem Unternehmen auch, als CoinDeal Swiss in der Schweiz den Betrieb aufzunehmen.

Hinweise für Redakteure:

*Rekord-Tagesumsatz von CoinDeal am 15.05.19: 32.675.859 US-Dollar

**The Tie Top 100 CryptoCurrency Exchanges by expected volume

***Zu den ersten US-Bundesstaaten gehören Indiana, Idaho, Kansas, Montana, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia und Wisconsin.

CDL-Token

Der CDL-Token wurde mit Hilfe der EOS-Blockchain erstellt und wird im Vergleich zu den meisten ERC20-Token schnelle Transaktionszeiten und deutlich reduzierte Netzgebühren bieten.

Das Gesamtvolumen der CDL-Token beträgt 50.000.000 und nach Abschluss des Giveaway wird CoinDeal eine Vielzahl von Paarungen mit Krypto und Fiat anbieten.

CoinDeal

CoinDeal bietet Zugang zu über 55 Kryptomärkten, darunter die beliebtesten Kryptowährungen wie Ethereum, Bitcoin oder Litecoin. CoinDeal bietet auch Zugang zu vielen FIAT-Währungen wie Euro (EUR), Dollar (USD), Britisches Pfund (GBP), Polnischer Zloty (PLN), Rubel (RUB) und Koreanischer Won (KRW).

CoinDeal unterscheidet sich von anderen Unternehmen, da es seinen Nutzern durch Abstimmungen die Möglichkeit gibt, eine neue Kryptowährung auszuwählen, sodass jeder am Wachstum der Handelsplattform teilnehmen kann.

