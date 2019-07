Hamburg (ots) - Brigitte Zypries, Bundesministerin a. D., übernimmt zum 1. Juli 2019 den Beiratsvorsitz beim Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ). Zypries komplettiert damit das beratende Gremium, das sich aus Personen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zusammensetzt. Neben der Spitzenpolitikerin bilden Unternehmerin Marianne Voigt, Jochen Dietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine, und Trendforscher Prof. Peter Wippermann den Beirat des DISQ.



Die langjährige Bundesjustizministerin (2002-2009) kann auf eine zwölfjährige Abgeordnetentätigkeit im Deutschen Bundestag zurückblicken und war zuletzt in der Großen Koalition als Bundesministerin für Wirtschaft und Energie tätig. Nach ihrer Zeit in der Bundespolitik widmet sich die Ex-Ministerin verstärkt Themen wie Start-ups, Digitalisierung und Netzwerke.



Brigitte Zypries: "Das Deutsche Institut für Service-Qualität sorgt mit unabhängigen Marktanalysen für Orientierung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern und fördert damit den fairen Wettbewerb. Das ist eine wichtige Aufgabe, insbesondere in Anbetracht der Herausforderungen durch den digitalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Gerne bin ich deshalb im Beirat dabei."



Markus Hamer, geschäftsführender Gesellschafter des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Wir freuen uns sehr, dass wir Brigitte Zypries für uns gewinnen konnten. Frau Zypries ist weit über den politischen Bereich hinaus eine ebenso qualifizierte wie anerkannte Persönlichkeit. Zweifellos wird sie dem DISQ in ihrer Funktion als Beiratsvorsitzende wichtige Impulse geben."



Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.



Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität



