Wien (www.anleihencheck.de) - Zur Stunde dauert das Ringen um Spitzenpositionen in der EU an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ratsgipfel habe sich bislang auf kein Personalpaket einigen können. Zur Disposition stünden Kommissionspräsident, Ratspräsident, Präsident der Eurogruppe, Parlamentspräsident, Außenbeauftragter und EZB-Präsident. Für den Finanzmarkt stehe anders als für die breite Öffentlichkeit die Entscheidung über den neuen EZB-Chef zunächst im Vordergrund. Immerhin habe der scheidende Präsident Draghi die Märkte auf eine Zinssenkung und eine anhaltende expansive Geldpolitik eingeschworen. Die Positionierung des Nachfolgers in diesen Fragen stehe auf dem Prüfstand. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...