Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mario Draghi kündigte überraschend eine noch expansivere Geldpolitik an, so die Analysten der Helaba.Die Analysten würden nunmehr eine Senkung des Einlagensatzes um 10 Basispunkte im dritten Quartal erwarten. Der veränderte geldpolitische Ausblick strahle auf die Renditeprognosen der Analysten aus. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen dürfte in den nächsten Quartalen unter bzw. nahe der Null-Prozentmarke verharren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...