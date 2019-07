Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit den von US-Notenbank und EZB in Aussicht gestellten weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen bleiben Anleihen gesucht, so die Deutsche Börse AG.Mittlerweile werde am Markt fest mit Zinssenkungen gerechnet, vor allem in den USA. "Für die USA wird sowohl für September als auch für Dezember von den meisten Marktteilnehmern eine Reduzierung um jeweils 0,25 Prozentpunkte erwartet", berichte Klaus Stopp von der Baader Bank. ...

