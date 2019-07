Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Reckitt Benckiser vor Zahlen von 6400 auf 6600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bilanz des britischen Konsumgüterkonzerns zum zweiten Quartal könnte enttäuschen, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresziel sei deshalb herausfordernd, dürfte aber zunächst bestätigt werden. Ihr höheres Kursziel begründete die Expertin mit einer gestiegenen Sektorbewertung./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 02:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-07-01/11:32

ISIN: GB00B24CGK77