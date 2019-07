Es sieht so aus, als ob die neue Handelswoche gut für Nordex beginnt. Direkt am Montagvormittag teilte das Unternehmen mit, bereits Ende Juni einen neuen Großauftrag erhalten zu haben. Demnach geht es um einen Windpark mit ca. 180 MW Volumen im US-Bundesstaat Texas. Nordex teilte dazu mit, 38 Anlagen ("Typ N149/4.0-4.5") für diesen Windpark zu liefern. Denn die Turbinen des Projekts sollen laut Nordex eine Leistung von 4,8 MW haben. Es sei das zweite Projekt in den USA "mit Turbinen dieser neuen ... (Peter Niedermeyer)

