flatex Morning-news: Die neue Handelswoche begann für den Deutschen Aktienindex ...

Marktüberblick

Die neue Handelswoche begann für den Deutschen Aktienindex nach einer Serie von leichten Kursverlusten mit einer Kurserholung. Zum Xetra-Handelsschluss notierte der DAX mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 12.387,34 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug nur 2,64 Mrd. Euro. Der europäische Leitindex EuroStoxx50 ging mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 3.502,22 Zählern aus dem Handel. Bereits vor der Börseneröffnung wurde am Morgen der deutsche Einzelhandelsumsatz für den Monat Mai in der korrigierten Version ausgewiesen. Die Werte wurden nochmals nach unten revidiert und somit fiel der deutsche Einzelhandelsumsatz im Mai um 1,7 Prozent und nicht wie zuvor mit 0,6 Prozent publiziert. Unterdessen begann in der neuen Woche auch die Berichtssaison und hier standen die Quartalszahlen der US-Großbank Citigroup im Fokus der Anleger, die positiv überraschten. Im zweiten Quartal konnte die Citigroup einen Gewinn von 1,95 US-Dollar je Aktie erzielen bei einem Umsatz von rund 18,8 Mrd. US-Dollar. Wenig später wurde von der volkswirtschaftlichen Seite der New York Empire State Index für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Mit einem Wert von 4,3 Punkten konnte der von der Federal Reserve Bank von New York ermittelte Index positiv überraschen, denn hier wurden gemäß der Konsensschätzungen nur 1,6 Punkte prognostiziert. An der Wall Street schlossen die drei US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg mit neuen Rekordständen.

Am Dienstag richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer am Vormittag auf die um 11:00 Uhr zur Veröffentlichung anstehenden ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone (beide Werte für den Monat Juli). Am Nachmittag werden aus den USA um 14:30 Uhr die Im- und Exportpreise für den Juni, aber vor allem der Einzelhandelsumsatz für den Juni publiziert. Im Weiteren handelsverlauf stehen die US-Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für den Juni zur Bewertung an und um 16:00 Uhr werden noch die Lagerbestände für den Mai und der NAHB-Index für den Juli erwartet. Von der Unternehmensseite berichten die US-Großbanken JPMorgan, Goldman Sachs und Wells Fargo, sowie die US-Konzerne Johnson & Johnson, CSX, Cintas und Domino's Pizza von den aktuellen Quartalszahlen. Auch der kanadische Großkonzern Canadian Pacific Railway legt das neueste Quartalszahlenwerk vor.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gaben sich am Dienstag kurz vor dem jeweiligen Handelsschluss uneinheitlich. Während der japanische Nikkei225, sowie die festlandchinesischen Indizes in Shanghai und Shenzen Kursverluste aufwiesen, konnten sich der STI aus Singapur, der Hang Seng aus Hongkong und der südkoreanische Kospi noch im Plus halten. Die US-Futures lagen überwiegend leicht im grünen Bereich. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.400 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Montag mit einem Kursplus von 0,52 Prozent bei 12.387,34 Punkten. Ausgehend vom Tagesverlauf des 15. Juli 2019 vom Tageshoch bei 12.434,08 Punkten bis zum Tagestief bei 12.301,08 Punkten wären die die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu bestimmen. Die Widerstände fänden sich bei 12.434/12.465/12.485/12.516/12.536 und 12.567 Punkten. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 12.352/12.332/12.301/12.270/12.250/12.219 und 12.200 Punkten in Betracht zu ziehen.

