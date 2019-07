Im zweiten Quartal 2019 gab es an der Wall Street insgesamt 62 Börsengänge, die zusammen auf 25 Milliarden US-Dollar kommen. Es sei das aktivste Quartal nach Anzahl der Transaktionen seit vier Jahren und das höchste Kapital seit fünf Jahren, so Renaissance Capital. Die durchschnittliche Rendite lag bei 30 Prozent, so "CNBC". Vor allem Technologieunternehmen und Biotechs wagten den Schritt aufs Parkett, ...

