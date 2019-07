Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Baar, 1. Juli 2019 - Am 30. Juni 2019 ist die Anerkennung der befristeten Börsenäquivalenz für die Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) abgelaufen und die Gegenmassnahmen der Schweiz sind in Kraft getreten. Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat diese Massnahmen zum 1. Juli 2019 aktiviert, womit ein Handelsverbot für Schweizer Wertpapiere an europäischen Handelsplätzen gilt. In diesem Zusammenhang hatte der Schweizerische Bundesrat bereits am 30. November 2018 die entsprechende Verordnung über die Anerkennung von ausländischen Handelsplätzen verabschiedet. Konkret bedeutet das, dass Handelsplätze mit Sitz im europäischen Ausland eine Anerkennung benötigen, sofern diese einen Handel mit Beteiligungspapieren von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz anbieten oder einen Handel ermöglichen, die ebenfalls an der Schweizer Börse gehandelt werden. Eine europäische Börse benötigt keine Anerkennung für den Handel mit bestimmten Beteiligungspapieren, wenn die Kotierung bzw. Zulassung bereits vor dem 30. November 2018 erfolgt sind.



Die Aktien der OpenLimit Holding AG notieren auf dem Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Börse sowie im Freiverkehr an den Börsen Berlin-Bremen, Düsseldorf, London, München und Stuttgart. Eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange in der Schweiz liegt nicht vor.



Die Aktien der OpenLimit Holding AG haben keine Kotierung an der Schweizer Börse und die Zulassung an allen sechs europäischen Börsen erfolgte vor dem 30. November 2018. Der Ablauf der Anerkennung der Börsenäquivalenz durch die EU hat somit auf den Handel der OpenLimit-Aktien keine Auswirkung.



Über OpenLimit OpenLimit steht für den sicheren elektronischen Handschlag. Wir ermöglichen mit unseren Technologien, dass Menschen und Maschinen weltweit ohne Einschränkungen sicher, nachweisbar und identifizierbar kommunizieren können. Wir entwickeln Basistechnologien und Produkte in den folgenden Bereichen: sichere Datenkommunikation zwischen Maschinen, elektronische Identitäten, elektronische Signaturen und beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von Daten und Dokumenten. Unsere Lösungen sind integraler Bestandteil von Produkten der führenden Hersteller von IT-Anwendungen und erreichen Unternehmen, Behörden, Institutionen sowie private Haushalte. Um unsere Mission eines sicheren elektronischen Handschlages zu verwirklichen, gehen wir gezielte strategische Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaften ein. Die börsennotierten OpenLimit Holding AG (Symbol: O5H) sowie eine operative Tochtergesellschaft haben ihren Sitz in Baar, Schweiz. Eine weitere Tochtergesellschaft befindet sich in Berlin, Deutschland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt knapp 50 hochqualifizierte Mitarbeiter.



