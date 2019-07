Die OMV AG errichtet gemeinsam mit der Verbund AG im Wienviertel in Niederösterreich die größte Photovoltaik-Freiflächeninstallation in Österreich. Die Anlage soll 18 Gigawattstunden Strom liefern (schau hier), das entspricht einem Jahresstromverbrauch von 5.500 Haushalten. Ab 2020 können so 12.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Das ist recht ordentlich! Das Thema CO2-Einsparung ist, wie du ...

Den vollständigen Artikel lesen ...