Hamburg (ots) - Er ist einer der gefragtesten Architekten der Gegenwart: Am 12. Juli wird David Chipperfields James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel eröffnet. Das Lufthansa Magazin (Juli-Ausgabe) sprach mit dem britischen Star-Architekten über die Besonderheiten der neuen Galerie: "Zunächst einmal war es eine Herausforderung, die richtige architektonische Sprache für ein Gebäude zu finden, das sich in ein so bedeutendes historisches Umfeld integriert. Und dann dient es ja nicht nur als Eingangsgebäude, sondern auch als verbindendes Element zwischen den Einzelmuseen - und als zusätzlicher Veranstaltungsort auf der Museumsinsel."



Auf die Frage, was Lebensqualität für ihn bedeute, antwortete der 65-Jährige: "Als Architekt würde ich sagen: die Qualität eines Ortes. Berlin ist dafür eine Art Metapher. Denn es ist doch überraschend, dass Berlin, das ziemlich hässlich sein kann, so populär ist. Seine Popularität fußt nicht auf Wohlstand, einer prosperierenden Wirtschaft oder guten Jobaussichten, sondern auf der besonderen Lebensqualität - auch wenn gerade alle fürchten, die zu verlieren, weil Berlin immer beliebter wird. Wir müssen noch besser verstehen lernen, dass die Bedeutung von Freizeit größer wird. Anders als die des Konsums - der muss sinken. Wir können nicht mehr auf demselben Level konsumieren wie bisher. Es gibt eine Lebensqualität jenseits materieller Dinge."



Im Interview ging der Architekt auch darauf ein, ob die Wohnungsfrage in den Metropolen oder auf dem Land beantwortet wird: "Wir haben die Peripherie mit Sicherheit eine Weile vernachlässigt, uns zu sehr auf das Urbane konzentriert. Dass die jungen Leute aus den ländlichen Regionen abwandern, ist ein europäisches Problem, dem wir uns widmen müssen. Und es wird wahrscheinlich keine Lösung, die alle zufriedenstellt. Es wird wichtig sein, sich mehr auf ein Thema wie Lebensqualität zu konzentrieren und dabei den Zeitraum der nächsten 30 Jahre im Auge zu haben. Ich denke, die nächsten Generationen werden sich weniger über ihre Arbeitswelt definieren und viel flexibler sein."



Wie geht er, der 2010 von Queen Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben wurde, mit Kritik um? " Um ehrlich zu sein: überhaupt nicht gut. Ich versuche, sie nicht zu persönlich zu nehmen, aber es fällt mir schwer. Mit durchdachter, professioneller Kritik kann man umgehen. Aber die Kritik in den sozialen Medien...Manchmal mache ich den Fehler, nicht nur einen Artikel über unsere Arbeit, sondern auch die Kommentare dazu zu lesen: so gehässig! Social Media scheint die Menschen zu ermuntern, Verletzendes zu äußern. Man kann das ignorieren. Aber es kann auch sehr schmerzhaft sein."



