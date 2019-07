München (ots) -



Unter den Magen-Darm-Präparaten belegen Gaviscon und Symbioflor bei der Wirksamkeit die vorderen Ränge. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Quality Experience Index QXI der Consline AG, für den die zehn in Internetforen meistdiskutierten OTC Magen-Darm-Präparate hinsichtlich Wirksamkeit, Nebenwirkungen, Anwendbarkeit, Preis und Weiterempfehlung ausgewertet wurden.



Während Gaviscon auch bei den Nebenwirkungen sehr gut abschneidet, wird allerdings die Anwendbarkeit - insbesondere der Geschmack - kritisiert. Vergleichsweise schlechtere Bewertungen sowohl bei Wirksamkeit als auch bei Nebenwirkungen erhält Vomex. Lefax und Buscopan wird insgesamt eine geringere Wirksamkeit bescheinigt als den anderen Top 10 Präparaten.



Der Preis der Medikamente wird von den Anwendern kaum kritisiert, einzig Dulcolax schneidet bei diesem Kriterium etwas schlechter ab als die Mitbewerber.



Die Consline AG (www.consline.com) ist seit fast 20 Jahren als Pionier im Bereich Customer Voice Monitoring zur Verbesserung von Produkten und Serviceleistungen tätig. Obwohl im Internet zahlreiche Bewertungen, z.B. in Online-Shops, zu finden sind, fehlt bislang insbesondere für anspruchsvolle Produkte eine differenzierte und aussagekräftige Qualitätsmessung aus Sicht der Nutzer. Diese Lücke wird mit dem neuen QXI geschlossen: Consline hat hierzu bereits die Wirksamkeit von Erkältungsmitteln aus Anwendersicht ermittelt (www.presseportal.de/pm/28739/4237251) und wird den Index auf weitere Produkte ausweiten.



Der QXI hat eine Skalierung von 0 (alle Aussagen negativ) bis 100 (keine Aussage negativ). Für den aktuellen QXI Magen-Darm wurden insgesamt 6.121 Aussagen im Zeitraum Januar bis Dezember 2018 in deutschen Onlinequellen ausgewertet.



