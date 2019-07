Der Goldpreis bricht am Montag deutlich ein. Der Grund: Us-präsident Trump und Chinas Regierungschef Xi einigen sich darauf, zunächst keine weiteren Strafzölle zu verhängen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Doch sicherlich ist der Einbruch heute vor allem eines: Eine gesunde Korrektur auf den Anstieg in den Wochen vorher.Anleger sollten bei einem Blick auf den Goldpreis eines nicht vergessen: Die Aufwärtsbewegung startete vor wenigen Wochen bei 1.280 Dollar. Dass der Goldpreis binnen ...

