Auslöser für die Explosion an einer Wasserstoff-Tankstelle am Pfingstmontag nahe Oslo war ein falsch montierter Stecker in einem Wasserstofftank im Hochdruckspeicher. Das teilt der Hersteller Nel mit, der zusammen mit Gexcon und Behörden nun die Prüfung des Hochdruckspeichers vor Ort abgeschlossen hat. Der Montagefehler bei dem betreffenden Stecker in einem der Hochdruckspeicher führte zu einem Wasserstoffleck. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...