Trillium Flow Technologies ("Trillium"), ehemals Weir Flow Control ("WFC"), gab heute den Abschluss seines Verkaufs von The Weir Group PLC ("Weir") an First Reserve, eine führende globale Private-Equity-Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich auf Energie konzentriert, bekannt. Der Verkauf an First Reserve wurde im Februar 2019 angekündigt.

Trillium Flow Technologies wird aus den gleichen 15 bewährten globalen Pumpen- und Ventilmarken bestehen, die in den Bereichen Energieerzeugung, Öl und Gas, Wasser und Abwasser, Bergbau und Industrie eingesetzt werden. Dazu gehört Folgendes: Sarasin-RSBD, Blakeborough, Atwood Morrill, Hopkinsons, SEBIM, BDK, Batley Valve, AutoTork und Tricentric für Ventile und Gabbionetta, WSP, WEMCO, Roto-Jet, Floway und Begeman für Pumpen. Trillium konzentriert sich auf jede Phase des Prozesses, einschließlich Design, Installation und Betrieb, wobei die globale Präsenz und die Lieferkette, die Teile und der Service des Ersatzteilmarktes sowie die unübertroffene Reaktionsfähigkeit auf anspruchsvolle Zeitpläne genutzt werden.

Der bisherige amtierende Präsident von Weir Flow Control, David Paradis, wird Trillium und sein bisheriges Managementteam in seiner neuen Rolle als Präsident und Geschäftsführer weiterhin leiten.

Endgültige Details des Verkaufs wurden nicht bekannt gegeben.

Über Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies, ehemals Weir Flow Control, ist ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller und Aftermarket-Dienstleister von Ventilen und Pumpen für den Einsatz in Energie- und breiteren industriellen Anwendungen. Das Portfolio von 15 etablierten Marken bedient Kunden aus den Bereichen Energieerzeugung, Öl und Gas, Wasser und Abwasser, Bergbau und Industrie. Weitere Informationen finden Sie unter www.trilliumflow.com.

Über First Reserve

First Reserve ist eine führende globale Private-Equity-Firma, die sich ausschließlich auf Energie konzentriert. Mit über 35 Jahren Branchenkenntnis, Investment-Expertise und operativer Exzellenz hat das Unternehmen ein dauerhaftes Netzwerk globaler Beziehungen aufgebaut und seit seiner Gründung rund 32 Milliarden USD an Gesamtkapital aufgenommen. First Reserve hat über 650 Transaktionen (einschließlich Plattforminvestitionen und Add-On-Akquisitionen) abgeschlossen und im Laufe der Geschichte des Unternehmens mehrere namhafte Energieunternehmen gegründet. Die Portfoliounternehmen sind auf sechs Kontinenten tätig und decken das gesamte Energiespektrum von Öl und Gas bis hin zu Midstream und Downstream ab, einschließlich Ressourcen, Ausrüstung und Dienstleistungen sowie der zugehörigen Infrastruktur. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.firstreserve.com.

Contacts:

Bitte richten Sie Medienanfragen zu Trillium an:

Kevin Courser

Galtway Marketing

+1 844 425 8929

kcourser@galtwaymarketing.com



Bitte richten Sie Medienanfragen zu First Reserve an:

Jonathan Kaehner Julie Oakes

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

+1 212 355 4449

joakes@joelefrank.com