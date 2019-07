Die Aussicht auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der wahrscheinlichen Verlängerung der Produktionskürzungen durch die OPEC lassen die Ölpreise deutlich fester in die Woche starten. Die Preissteigerung kommt auch im Inland an. Mit bis zu 0,9 Cent je Liter in Deutschland und Österreich bzw. Rappen in der Schweiz müssen Verbraucher im weiteren Tagesverlauf rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...