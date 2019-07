Die am Freitag, 28. Juni 2019 gegen 21.38 Uhr gesendeten drei Flashzeilen mit Ergebniskennziffern der Coca-Cola Co bezogen sich NICHT auf das zweite Quartal, sondern das erste Quartal 2019. Diese hatte der US-Konzern bereits am 23. April 2019 berichtet. Aktuelle Zahlen für das zweite Quartal hat Coca-Cola noch nicht vorgelegt. Zudem wurde der Umsatz falsch mit 8,69 Milliarden statt richtig mit 8,02 Milliarden US-Dollar angegeben.

Richtig müssen die Flashzeilen lauten:

*Coca-Cola 1Q Einnahmen 8,02 Mrd USD

*Coca-Cola 1Q Nettoergebnis 1,68 Mrd USD

*Coca-Cola 1Q EPS 0,39 USD

