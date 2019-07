Der ATX selbst lag zum Halbjahr 8,45 Prozent im Plus. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (siehe Seite 3) schaffte "verglichen" dazu erfreulicherweise ein Plus von 13,13 Prozent. "Verglichen" frelich unter Anführungszeichen, die Sache ist zwar nicht ganz Äpfel/Birnen, aber: Wie schon öfters erwähnt werden dem wikifolio natürlich die Dividenden gutgeschrieben, dem ATX nicht. Dafür muss der ATX auch keine Handelsspanne zwischen Bid/Ask "zahlen". Daher würde auch der Vergleich mit dem ATX TR hinken. In Summe ist die Performance aber sehr zufriedenstellend. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)

