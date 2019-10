Das neue Startup des Wunderlist-Gründers Christian Reber, Pitch, erhält eine Kapitalspritze von 30 Millionen US-Dollar. Zu den Investoren gehören die Instagram-Gründer. Im Oktober 2018 hatte Wunderlist-Gründer Christian Reber mit Pitch eine Alternative zu Powerpoint angekündigt und eine Finanzierung in Höhe von 19 Millionen Dollar bekannt gegeben. Mit an Bord war damals unter anderem die US-Venture-Capital-Firma Index Ventures, die bereits früh in Facebook und Dropbox investiert hatte. Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten von Pitch. Pitch: 30 Millionen Dollar von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...