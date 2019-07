Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Für Investoren stelle sich bei dem Pharmaunternehmen regelmäßig die Frage, inwiefern die Umsätze mit den Arzneimitteln während der intensiven Investment-Phase auch nachhaltig sind, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Operativ dürfte der Gewinn im Gesundheitsgeschäft aber dank Meilenstein- und Vorauszahlungen aber aufrecht erhalten bleiben./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 04:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-07-01/12:19

ISIN: DE0006599905