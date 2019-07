München (ots) - Der Versicherungsgruppe die Bayerische wird zum inzwischen fünften Mal in Folge mit der Qualitätsnote A+ ("sehr gut") von der Ratingagentur Assekurata ausgezeichnet. Die Spitzenauszeichnung erhält die Lebensversicherungstochter der Bayerischen, die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (BL).



"Dass wir uns wiederholt über dieses herausragende Rating freuen können, macht uns natürlich ganz besonders stolz", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Gleichzeitig motiviert uns das Ergebnis, unsere erfolgreiche Strategie auch künftig mit vollem Einsatz weiterzuverfolgen - zum Wohle von Vertriebspartnern und Kunden."



Das Ergebnis "sehr gut" erhielt die Bayerische jeweils in den vier Teilkategorien Sicherheit, Erfolg, Kundenorientierung und Wachstum. Die exzellente Bewertung der Sicherheitslage, so der Rating-Bericht, "basiert insbesondere auf der sehr hohen Kapitalausstattung der BL". Die Eigenkapitalquote liege trotz des starken Wachstums seit Jahren signifikant über dem Marktmittel. Daher geht Assekurata auch künftig von einem überdurchschnittlichen Volumen an Sicherheitsmitteln bei der BL aus.



In der Bewertung der Teilqualität Erfolg stellt die Rating-Agentur die profitable Gesamterfolgssituation der Bayerischen heraus, die unter anderem aus den Risikogewinnen der Berufsunfähigkeitstarife resultiert. Das Assekurata-Expertenteam lobt außerdem das hohe Zufriedenheits- und Bindungsniveau der Kunden der Bayerischen. Dies geht aus einer Kundenumfrage hervor. Dabei, so der Rating-Bericht, "stechen insbesondere die Kündigungsresistenz sowie die Wiederabschlussbereitschaft der Versicherten". In Bezug auf das Wachstum der BL spricht Assekurata von einer hohen Wachstumsdynamik und sieht auf qualitativer Ebene "enorme Wachstumspotenziale, die sich maßgeblich aus einem attraktiven Preis-Leistungs-Angebot der Produkte, einer effizienten Betreuungsstruktur im Vertrieb und einer hohen Innovationskraft des Unternehmens speisen".



Der komplette Bericht kann unter http://ots.de/xJjICi abgerufen werden.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 500 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



