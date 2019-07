Wie bereits in Asien und Europa zu beobachten, dürften auch die US-Börsen am Montag mit deutlicheren Kursgewinnen auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping am Samstag reagieren. Dort einigten sich beide Seiten auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen und darauf, dass zunächst zumindest keine weiteren Strafzölle erhoben werden. Der Future auf den S&P-500 deutet auf ein Plus von gut 1 Prozent hin.

Besonders für Aktien aus dem Technologiesektor dürfte zusätzlich kurstreibend wirken, dass die USA den Boykott des chinesischen Technologieriesen zumindest in Teilen lockern. Auf der schwarzen Liste soll Huawei aber trotzdem bleiben.

Ungünstige Konjunkturdaten aus China gehen derweil etwas unter, zumal sie auch stark vom Handelsstreit geprägt sein dürften, für den es nun wieder Hoffnung gibt. Aus den USA könnte der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes (ISM) im Juni für Impulse sorgen. Er wird anders als kurz zuvor der Markit-Einkaufsmanagerindex in erster Lesung präsentiert und mit einem Wert von 51,3 vorhergesagt, nach 52,1 im Mai.

