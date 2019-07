Düsseldorf (ots) -



+++ Allfoye Managementberatung GmbH gehört zu den besten Beratern für den Mittelstand



+++ Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratuliert



Die Allfoye Managementberatung GmbH zählt zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands - das hat der Beratervergleich TOP CONSULTANT auf Grundlage einer wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung ermittelt. Der Gründer/CEO Herr Dr. Thomas Fischer nahm die Auszeichnung auf der Preisverleihung beim 6. Deutschen Mittelstands-Summit in der Frankfurter Jahrhunderthalle entgegen. Bundespräsident a. D. Christian Wulff überreichte die Trophäe.



Bereits zum zehnten Mal ehrt der Wettbewerb TOP CONSULTANT die besten Berater für den deutschen Mittelstand. Die teilnehmenden Beratungshäuser werden im Auftrag von compamedia von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn umfänglich geprüft. Herzstück der Untersuchung ist eine nach wissenschaftlichen Standards konzipierte Befragung von Referenzkunden der teilnehmenden Unternehmen.



Die Allfoye Managementberatung GmbH schaffte in diesem Jahr den Sprung in die Riege der Top-Consultants. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 haben sich die Berater vor allem mit ihrer Expertise im Bereich Digitale Transformation, Strategie sowie Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur einen Namen gemacht.



Neue Zielgruppen, neue Märkte, eine veränderte Kundenansprache und neue technologische Möglichkeiten: Die Herausforderungen für mittelständische Unternehmen sind groß. Die Experten der Allfoye Managementberatung GmbH sorgen dafür, dass ihre Kunden in den sich verändernden Zeiten ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ausbauen. Gemeinsam entwickeln sie die richtige Strategie und meistern die Transformation der Unternehmen hin zu einer agilen, lernenden Organisation. "Digitalisierung ist im Grunde Quatsch. Uns geht es immer um die nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden in einer digitalen Welt" so Dr. Thomas Fischer.



Dank seines wissenschaftlichen Hintergrunds sorgt TOP CONSULTANT für mehr Transparenz auf dem unübersichtlichen Beratermarkt. "Die Auszeichnung ist für die Berater eine Empfehlung par excellence und für Unternehmen eine wichtige Orientierungshilfe bei der Beratersuche", sagt Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und gemeinsam mit Bianka Knoblach Leiter der WGMB.



Als wissenschaftliche Köpfe des Wettbewerbs entscheiden allein Fink und Knoblach, welche Unternehmen mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet werden. In diesem Jahr erreichten insgesamt 104 der 137 Teilnehmer eine "gute" oder "sehr gute" Bewertung und schafften damit den Sprung unter die Top-Consultants 2019.



Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT



Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.



