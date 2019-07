Vertragsunterzeichnung für Südafrika, Namibia, Botswana, Simbabwe, Swasiland, Lesotho, Malawi, Kenia und Uganda

Mobidiag Ltd., ein Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, der sich mit der Verbreitung der Antibiotikaresistenz befasst, gab heute die Unterzeichnung eines Exklusivvertrags mit Pro Med Diagnostics über den Vertrieb seiner Produkte Amplidiagund Novodiagin den afrikanischen Ländern Südafrika, Namibia, Botswana, Simbabwe, Swasiland, Lesotho, Malawi, Kenia und Uganda bekannt.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag, äußerte sich dazu wie folgt: "Wir freuen uns, unsere vertriebliche Präsenz in Afrika weiter auszubauen. Der Kontinent ist ein schnell wachsender Diagnostikamarkt mit enormem Wachstumspotenzial. Im Einklang mit unserer Strategie, unsere IVD-Tests und -Instrumente Kunden in zentralen und dezentralen Einrichtungen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, konzentrieren wir uns auf die Weiterentwicklung unseres Händlernetzes. Mit einem starken Hintergrund in der Molekulardiagnostik und einem umfangreichen Kundennetzwerk ist Pro Med Diagnostics der ideale Partner für den Vertrieb unserer Produkte in Afrika."

Die Gründer von Pro Med Diagnostics, Neil und Anne Barker, kommentieren dies folgendermaßen: "Wir freuen uns darauf, unser derzeitiges Produktangebot um die neuartige Plattform und die Tests von Mobidiag zu erweitern. Die Benutzerfreundlichkeit und die bewährte Zuverlässigkeit dieser Plattform bieten unseren Kunden die Möglichkeit, das Testangebot mit minimalem Aufwand und mit geringstmöglichen Änderungen ihrer derzeitigen Testalgorithmen zu erweitern. Schnelle Ergebnisse sind entscheidend, um bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit dieser starken Produktmarke, die unsere Position im heutigen Markt für medizinische Diagnostik weiter festigen wird

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, dessen erschwingliche und weitläufig anwendbare und robuste Technologie die Leistungsfähigkeit von Molekulardiagnostik verfügbar macht, um der Ausbreitung von antimikrobieller Resistenz durch die rapide Erkennung von Pathogenen und deren potenzielle Resistenz zu Antibiotika zu begegnen. Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag Laboren jeglicher Größenordnung ein umfassendes Produktsortiment für die schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten.

Mobidiag hat seinen Sitz in Espoo, Finnland. Das Unternehmen betreibt Tochtergesellschaften in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und in Schweden. Weitere Informationen finden Sie auf www.mobidiag.com.

Über Pro Med Diagnostics (Pty) Ltd.

Pro Med Diagnostics ist ein medizinisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Bereitstellung laborbasierter Diagnostika im Bereich Pilz- und Infektionskrankheiten spezialisiert hat.

Neil und Anne Barker, die Gründer von Pro Med Diagnostics, haben in ihrer gesamten beruflichen Laufbahn seit jeher im Bereich der medizinischen Diagnostik gearbeitet und bringen sehr viel Wissen und Erfahrung in die Organisation ein. Pro Med Diagnostics konzentriert sich mit der Lieferung von qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen auf einen optimalen Kundenservice.

Mobidiag

Dorothee Allard

Tel.: +33 (0)1 55 25 17 13

marketing@mobidiag.com

Consilium Strategic Communications

Chris Gardner, Matthew Neal, Chris Welsh

Tel.: +44 (0)203 709 5700

mobidiag@consilium-comms.com

Pro Med Diagnostics

Anne Barker

anne.barker@pro-med.co.za