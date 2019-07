BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Kommission wird in einer eingehenden Untersuchung prüfen, ob eine von Spanien zugesagte Unterstützung für Investitionen in das Peugeot-Werk in Vigo (Spanien) mit den EU-Vorschriften über staatliche Regionalbeihilfen in Einklang steht.

Peugeot plant laut der Kommission Investitionen von rund 500 Millionen Euro für den Bau einer Produktionsanlage für neue Modelle sowie die Verbesserung der Produktionsverfahren im Werk der Tochtergesellschaft Peugeot Citroën Automobiles España in Vigo. Die Arbeiten an der neuen Anlage und den neuen Produktionsverfahren begannen im April 2015. Im November 2017 meldete Spanien bei der Kommission eine Beihilfe von 20,7 Millionen Euro für das Vorhaben an.

Die Kommission will prüfen, ob die geplante spanische Unterstützung wirklich notwendig ist, damit Peugeot die Investition in ein neuartiges, innovatives Produktionsverfahren in Vigo tatsächlich durchführt, und ob sie zur weiteren Entwicklung der Region führen wird, ohne den Wettbewerb und den zwischenstaatlichen Handel über Gebühr zu beeinträchtigen und das wirtschaftliche Zusammenwachsten innerhalb der EU zu beschädigen.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erklärte: "Öffentliche Investitionen sind wichtig, um das Wirtschaftswachstum in den benachteiligten Regionen Europas voranzubringen. Allerdings müssen wir einen schädlichen Subventionswettlauf zwischen Mitgliedstaaten verhindern.

July 01, 2019 06:21 ET (10:21 GMT)

