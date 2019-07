Wertverlust für Vermieter durch Protestbanner der Mieter, eine zweckentfremdete Wohnung als Kita und ein Expertenrat zum Thema Rückforderung von Schenkungen. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Mieterprotest schädigt Vermieter

In Berlin kündigte ein Vermieter einem Kiezladen. Andere Mieter im Haus protestierten mit Transparenten an ihren Balkonen gegen die Kündigung. Der Vermieter verkaufte, der neue Eigentümer ließ den Laden räumen und forderte die Mieter auf, die Transparente abzuhängen. Die Mieter taten dies, klagten jedoch, um sie wieder aufhängen zu dürfen. Das Amtsgericht Berlin-Neukölln verurteilte den Vermieter, die Transparente zu dulden (10 C 344/17). Gegen dieses Urteil legte er Beschwerde beim Landgericht Berlin ein (65 S 43/18). Die Richter lehnten seine Beschwerde ab, denn er habe die Immobilie inklusive der Transparente der Mieter erworben und so einen Wertverlust der Immobilie in Kauf genommen. Zudem sei der finanzielle Nachteil des Vermieters geringer als der Mindestbetrag für eine Beschwerde von 600 Euro. ...

