Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal vor Zahlen von 260 auf 273 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Kosmetikkonzern dürfte über ein starkes zweites Quartal berichten, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Konzern habe bereits drei Quartale in Folge ein hohes organisches Wachstum von mehr als sieben Prozent erzielte und dürfte an diesen Trend angeknüpft haben./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 02:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-07-01/12:59

ISIN: FR0000120321