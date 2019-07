Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Ihre Umsatzerwartungen für das erste Halbjahr lägen leicht über dem Unternehmensziel, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien des Sportwarenkonzerns seien indes schon recht hoch bewertet./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-07-01/13:01

ISIN: DE000A1EWWW0