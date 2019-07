Wien (www.anleihencheck.de) - Hochzinsanleihen bleiben attraktiv, sagt David Bradin, Anleiheexperte der Capital Group. Für ein Investment sprechen vor allem die guten Fundamentaldaten, so die Experten von "FONDS professionell".Der Konjunkturzyklus neige sich dem Ende. Viele Anleger würden deshalb mit dem Gedanken spielen, das Risiko in ihrem Portfolio zu reduzieren und Anleihen von Emittenten mit schlechter Bonität abzustoßen. Solche Überlegungen seien verständlich und richtig, sage David Bradin, Anleiheexperte bem US-Fondsanbieter Capital Group. Anleger sollten Hochzinsanleihen aber nicht pauschal verteufeln. "Auch im High-Yield-Bereich lohnt es sich, in den sich anbahnenden volatilen und verlustreichen Marktphasen investiert zu bleiben. Es handelt sich um eine langlebige Assetklasse für langfristige Investoren", sage der Anlageprofi. ...

