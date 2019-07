Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt gaben zum Ende der vergangenen Woche moderat nach, so die Analysten von Postbank Research.Vor den diversen politischen Ereignissen am Wochenende (G20-Gipfel, EU-Gipfel) hätten sich die Bewegungen aber in engen Grenzen gehalten. 10- und 2-jährige Bunds hätten am Abend jeweils einen Basispunkt niedriger rentiert als am Vortag mit -0,33% beziehungsweise -0,74%. Ein ähnliches Bild habe sich am US-Rentenmarkt ergeben. Per saldo hätten 10-jährige Treasuries am Freitag nahezu unverändert zum Vortag mit 2,00% rentiert. ...

