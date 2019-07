DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Gründung der Sonderverwaltungszone Hongkong geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.980,50 +1,23% +18,63% Euro-Stoxx-50 3.503,39 +0,86% +16,72% Stoxx-50 3.205,10 +0,82% +16,12% DAX 12.548,24 +1,21% +18,84% FTSE 7.518,47 +1,25% +10,37% CAC 5.581,05 +0,76% +17,98% Nikkei-225 21.729,97 +2,13% +8,57% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,75% -3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,83 58,47 +2,3% 1,36 +25,7% Brent/ICE 66,18 64,74 +2,2% 1,44 +19,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.390,48 1.409,47 -1,3% -19,00 +8,4% Silber (Spot) 15,27 15,32 -0,3% -0,05 -1,5% Platin (Spot) 839,35 835,50 +0,5% +3,85 +5,4% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,4% +0,01 +2,8%

Nachdem Russland und Saudi-Arabien am Wochenende mitgeteilt haben, die zuvor vereinbarte Öl-Produktionskürzung um sechs bis neun Monate zu verlängern, legen die Ölpreise deutlich zu. Sie profitieren auch von der Annäehrung zwischen den USA und China im Handelsstreit. Auch beim Goldpreis schlägt sich die neue Zuversicht und damit gestiegene Risikofreude in fallenden Preisen nieder. Zudem lässt die Zinssenkungsfantasie leicht nach, was für das zinslose Edelmetall leicht negtiv ist, und der Dollar steigt und verteuert das Gold damit für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

AUSBLICK AKTIEN USA

Wie bereits in Asien und Europa zu beobachten, dürften auch die US-Börsen am Montag mit deutlicheren Kursgewinnen auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping am Samstag reagieren. Dort einigten sich beide Seiten auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen und darauf, dass zunächst zumindest keine weiteren Strafzölle erhoben werden. Der Future auf den S&P-500 deutet auf ein Plus von gut 1 Prozent hin. Besonders für Aktien aus dem Technologiesektor dürfte zusätzlich kurstreibend wirken, dass die USA den Boykott des chinesischen Technologieriesen zumindest in Teilen lockern. Auf der schwarzen Liste soll Huawei aber trotzdem bleiben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Alba 3,25 EUR Allgeier 0,50 EUR Einhell 1,40 EUR PEH Wertpapier AG 1,50 EUR

AKTIENSPLIT

Name (WKN) Verhältnis* Termin Alzchem (DE000A0AHT46) 10:1 Umsetzung voraussichtl. 1. Juli (umgekehrter Aktiensplit)

*Zahl der gehaltenen Aktien vor und nach dem Split)

AKTIENUMWANDLUNG

RWE wandelt insgesamt 39 Millionen Vorzugsaktien in stimmberechtigte Stammaktien im Verhältnis 1:1 und ohne Zuzahlung.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 50,5 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 51,3 Punkte zuvor: 52,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Der DAX markiert ein Jahreshoch. Im Handel werden dafür zwei Gründe genannt: Zum einen werden nach einer fast zweimonatigen Pause die Handelsgespräche zwischen den USA und China wieder aufgenommen und solange keine zusätzlichen Zölle erhoben. Zum anderen werden auch der erfolgreiche Abschluss vonn Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten sowie mit Vietnam positiv gewertet. Die Tagessieger stellen zyklische Aktien, weil mit der Hoffnung auf eine Entschärfung des US-chinesischen Handelsstreits auch der Konjunkturpessimsimus sinkt. An der Spitze stehen Technologieaktien mit einem Plus von 2 Prozent, Neue Fantasie für die Technologiebranche ziehen die Investoren aus dem Umstand, dass die USA den Bann des chinesischen Technologieriesen Huawei zumindest in Teilen wieder fallenlassen. Neben Technologieaktien sind auch Öl- und Gaswerte gesucht, ihr Index steigt um 1,5 Prozent. Sie folgen den Ölpreisen, die aus zweierlei Gründen kräftig zulegen: Zum einen treibt die Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit. Zum anderen beflügelt der Umstand, weil sich Russland und Saudi-Arabien darauf verständigt haben, die geltenden Produktionskürzungen auf dem Wiener Opec-Treffen um neun Monate zu verlängern. Als klar positiv für die europäischen Automobilhersteller wird das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanische Wirtschaftsblock Mercosur gewertet. Schaeffler drehen allerdings nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung ins Minus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:40 Fr, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1348 -0,17% 1,1327 1,1384 -1,0% EUR/JPY 122,84 -0,17% 122,75 122,70 -2,3% EUR/CHF 1,1141 +0,16% 1,1138 1,1105 -1,0% EUR/GBP 0,8975 +0,27% 0,8940 0,8954 -0,3% USD/JPY 108,26 +0,02% 108,37 107,77 -1,3% GBP/USD 1,2643 -0,45% 1,2671 1,2714 -1,0% Bitcoin BTC/USD 10.884,00 -3,26% 10.875,00 11.910,25 +192,6%

Der Dollar zieht auf breiter Front an, zugleich kann der Yuan zum Dollar Boden gut machen, nach den positiv klingenden Meldungen vom Wochenende im Streit zwischen USA und China. Das Pfund schwächelt nach einem schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindex.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Bestimmt wurde der Handel davon, dass im festgefahrenen Handelskonflikt beide Seiten wieder die Verhandlungen aufnehmen wollen. Etwas überraschend außerdem die Ankündigung dazu, dass es US-Unternehmen künftig wieder erlaubt sein soll, den chinesischen Technologiekonzern Huawei zu beliefern, sofern die betroffenen Produkte nicht die nationale Sicherheit der USA gefährden. Kräftig nach oben ging es vor allem in Schanghai und Tokio. Der Kospi sprang jedoch aus der Reihe, nachdem Japan seine Exportkontrollen für Waren nach Südkorea verschärft und damit den Streit zwischen beiden Ländern weiter angeheizt hat. Die Lockerung der US-Restriktionen für Huawei-Produkte gab Chipwerten Auftrieb. Für TDK und Tokio Electron ging es in Japan um 7,0 bzw. 4,8 Prozent nach oben. In Taiwan sprang Largan Precision um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, Taiwan Semiconductor gewannen rund 4 Prozent.

CREDIT

Zum Start in das zweite Halbjahr kommen die Risikoaufschläge an den europäischen Kreditmärkten zurück. Gestützt wird die Stimmung davon, dass es wieder Bewegung im US-chinesischen Handelsstreit gibt. Im aktuellen Umfeld gehen die Creditstrategen der Commerzbank davon aus, dass die optimistische Sicht zunächst die Oberhand behalten wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bundeskartellamt genehmigt Übernahme von Handelshof durch Edeka

Der Übernahme der Handelshof-Gruppe durch Edeka stehen keine Kartellbedenken im Wege. Das Bundeskartellamt hat die Transaktion freigegeben, wie die Behörde mitteilte.

Schaeffler verkauft Werk in Hamm an das Management

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler erzielt bei der Konsolidierung der europäischen Werke Fortschritte. In Hamm wurde das Werk an das Management des Standorts verkauft.

Deutsche Börse attackiert MTFs mit neuem Blockhandel Xetra Enlight

Die Deutsche Börse AG attackiert die multilateralen Handelssysteme (MTF) der Banken: Sie bietet ab sofort einen Handel für große Blöcke außerhalb des Orderbuchs an.

Nordex erhält weiteren Auftrag aus USA für 38 Windturbinen

Nordex hat einen Auftrag aus den USA für einen Windpark in Texas erhalten. 38 Turbinen der Delta4000-Serie sollen im Sommer 2020 geliefert werden. Es ist das zweite US-Projekt mit Turbinen dieser neuen Baureihe.

Adler Real Estate verkauft weitere Gewerbeimmobilien

Adler Real Estate hat weitere Gewerbeimmobilien im Gesamtwert von 141,1 Millionen Euro verkauft.

QSC schließt Plusnet-Verkauf früher ab - Prognose gesenkt

Der Netzbetreiber QSC hat den Verkauf seiner Telekomtochter Plusnet früher abgeschlossen als geplant und muss deswegen den Umsatz- und Gewinnausblick für dieses Jahr reduzieren.

Ibu-tec beim Gewinn etwas optimistischer für Gesamtjahr

Ibu-tec blickt dank der starken Nachfrage nach Batteriematerialien und eines höher als erwarteten Gewinnbeitrags der übernommenen BNT Chemicals etwas optimistischer auf das laufende Jahr. Das EBITDA wird nun am oberen Ende der in Aussicht gestellten Spanne von 7,2 bis 7,5 Millionen Euro erwartet.

Bastei Lübbe schneidet besser ab als prognostiziert

Höhere Umsätze und geringere Restrukturierungskosten haben der Bastei Lübbe AG 2018/19 die Rückkehr in die Gewinnzone ermöglicht. Die Ergebnisse lagen über der im Februar aktualisierten Prognose.

Saint-Gobain wendet Bilanzstandard IFRS 16 ab Anfang 2018 an

Die Compagnie de Saint-Gobain will den neuen Rechnungslegungsstandard für Leasinggeschäfte, IFRS 16, rückwirkend zum Jahresbeginn 2018 anwenden.

Investor prüft Kauf von 3 Prozent an Aston Martin

Die Strategic European Investment Group denkt laut darüber nach, eine Beteiligung von 3 Prozent an der Aston Martin Lagonda Global Holdings zu kaufen. Gedacht werde an einen Preis von 10 Pfund Sterling je Aktie.

Arcelormittal schließt Werksverkäufe in Europa an Liberty ab

Arcelormittal hat den Verkauf einiger Stahlaktivitäten an die Liberty House Group abgeschlossen. Mit dem Verkauf sei den Auflagen der Europäischen Kommission nachgekommen worden.

EU untersucht Unterstützung für Peugeot-Werk in Spanien

Die Europäische Kommission wird in einer eingehenden Untersuchung prüfen, ob eine von Spanien zugesagte Unterstützung für Investitionen in das Peugeot-Werk in Vigo (Spanien) mit den EU-Vorschriften über staatliche Regionalbeihilfen in Einklang steht.

OMV und Verbund bauen großes Solarkraftwerk in Österreich

In Niederösterreich errichten der Ölkonzern OMV und der Versorger Verbund zusammen die größte Photovoltaik-Freiflächenanlage des Landes. Beide Unternehmen prüfen überdies den Aufbau einer Wasserstoffproduktion mithilfe der Elektrolyse.

Nordea-Chef geht Ende 2020 in den Ruhestand

Nordea-Chef Casper von Koskull hört Ende 2020 bei der skandinavischen Bank auf. Der Manager werde dann 60 Jahre als sein und wolle in den Ruhestand wechseln, teilte das Geldhaus mit.

Südkoreanische Hyundai Merchant tritt Hapag-Lloyd-Allianz bei

Die südkoreanische Hyundai Merchant Marine Co Ltd (HMM) tritt als viertes Vollmitglied dem Reedereibündnis "The Alliance" von Hapag-Lloyd bei.

