Produzentin Dagmar Rosenbauer und Producer Jakob Krebs sind am Sonntag, 30. Juni 2019, im Rahmen des Filmfests München für den ZDF-Fernsehfilm "Ein verhängnisvoller Plan" mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis 2019 ausgezeichnet worden.



"Mit einer zutiefst ambivalenten Hauptfigur bricht das Fernsehstück mit allen Konventionen klassischer TV-Ermittler", heißt es in der Begründung der Jury. Die mutige Geschichte überzeuge mit einem makellosen Spannungsbogen voll außergewöhnlicher Wendungen: "Ein deutscher Fernsehthriller auf Weltniveau."



Regisseur Ed Herzog inszenierte "Ein verhängnisvoller Plan" mit Benjamin Sadler, Jördis Triebel, Friederike Becht, Leslie Malton, Katharina Nesytowa und anderen Das Drehbuch schrieben Katharina Hajos und Constanze Fischer. Die ZDF-Auftragsproduktion der Cinecentrum Berlin erzählt die Geschichte des verheirateten Hauptkommissars Jan Brenner (Benjamin Sadler), der eines Morgens neben seiner erdrosselten Geliebten erwacht, sich aber an nichts erinnern kann. Brenner entsorgt die Leiche, verwischt die Spuren und glaubt, alles unter Kontrolle zu haben - bis zum Anruf seiner Kollegin Pia Marquart (Friederike Becht). Verantwortlicher Redakteur im ZDF ist Pit Rampelt.



Insgesamt 16 Produktionen sind in diesem Jahr in der Reihe "Neues Deutsches Fernsehen" vertreten. Unter den drei daraus Nominierten waren mit "Totgeschwiegen" (Produzentinnen: Nikola Bock und Milena Maitz; Redaktion: Alexandra Staib) und "Ein verhängnisvoller Plan" zwei ZDF-Produktionen im Rennen um den besten noch nicht ausgestrahlten Fernsehfilm.



Der Bernd Burgemeister Fernsehpreis wird seit 1996 verliehen. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für den besten Fernsehfilm wird von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) gestiftet.



