Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie bleibt im Juni auf Schrumpfkurs

Das verarbeitende Gewerbe Deutschlands hat im Juni trotz eines leichten Aufwärtstrends im roten Bereich verharrt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 45,0 Punkte von 44,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war noch ein stärkerer Indexanstieg auf 45,4 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Arbeitslosenzahl nur leicht rückläufig - Konjunkturabschwächung sichtbar

Am deutschen Arbeitsmarkt hat sich im Juni die schwächere Konjunkturentwicklung mit einem nur geringen Rückgang der Arbeitslosenzahl bemerkbar gemacht. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, verringerte sich der Wert um 20.000 (Mai: plus 7.000) Personen zum Vormonat, saisonbereinigt sank die Zahl nur um 1.000 (Mai: plus 60.000). Die Arbeitslosenquote lag unverändert zum Mai bei 4,9 Prozent, auch saisonbereinigt blieb sie konstant mit 5,0 Prozent.

Industrie in der Eurozone kommt nicht aus dem Tal heraus

Der Industriesektor der Eurozone hat im Juni zum fünften Mal in Folge Wachstumseinbußen verzeichnet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 47,6 Punkte von 47,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 47,8 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Eurozone-Arbeitslosenquote auf niedrigstem Stand seit Juli 2008

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Mai überraschend zurückgegangen. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf 7,5 Prozent, nachdem sie im April bei 7,6 Prozent gelegen hatte. Das ist die niedrigste Quote, die seit Juli 2008 im Euroraum verzeichnet wurde. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine stabile Quote von 7,6 Prozent prognostiziert.

Britische Industrie rutscht tiefer in den roten Bereich

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien ist im Juni wider Erwarten weiter gesunken. Die britische Industrie leidet weiterhin unter dem Effekt, dass die im Zuge der Vorbereitung auf den ursprünglichen Brexit-Termin aufgebauten Lagerbestände wieder aufgelöst werden. Der Index fiel auf 48,0 Punkte von 49,4 im Vormonat, wie das Institut IHS Markit berichtete.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im Mai stabil

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im Mai stabil geblieben. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 3,9 (Vormonat: 3,9) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchsen um 3,3 (3,3) Prozent, darunter die Kredite für den Hauskauf um 3,4 (3,5) Prozent und die Konsumentenkredite um 6,1 (5,8) Prozent.

Fed-Notenbanker Barkin warnt vor Risiken für die US-Wirtschaft

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Tom Barkin, hat vor neuen Risiken für die US-Wirtschaft gewarnt. Die Unsicherheit über die Handelspolitik könnte die Stimmung der Unternehmen schwächen und Investitionen in einer ansonsten stabilen US-Wirtschaft verhindern, sagte Barkin in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Bafin setzt Verbot binärer Optionen für Kleinanleger fort

Die Vermarktung, der Vertrieb und der Verkauf von binären Optionen an Privatkunden bleiben in Deutschland weiter verboten. Dies hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit einer Allgemeinverfügung festgelegt. Die deutsche Aufsicht reagiert damit auf das Auslaufen der Produktinterventionsmaßnahme der Europäischen Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde (Esma).

EU-Gipfel zu Juncker-Nachfolge auf Dienstag vertagt

Der EU-Gipfel zur Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist am Montag ohne Ergebnis unterbrochen worden. Das Treffen werde am Dienstagvormittag (11.00 Uhr) fortgesetzt, teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Staats- und Regierungschefs hatten seit Sonntag über ein Personalpaket beraten, in dem der Sozialdemokrat Frans Timmermans als möglicher Juncker-Nachfolger vorgesehen war.

Taiwans Präsidentin plant bei Reise nach Haiti Zwischenstopps in den USA

Eine Reise nach Haiti mit Zwischenstopps in den USA von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen dürfte zu einer weiteren Belastungsprobe für die Beziehungen zwischen Washington und Peking werden. Tsais Büro kündigte an, während ihrer Karibik-Reise vom 11. bis zum 22. Juli zwei Zwischenstopps in den USA einzulegen.

Demonstranten in Hongkong versuchen Regierungssitz zu stürmen

Am Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie Hongkong an China haben regierungskritische Demonstranten versucht, den Sitz der Regionalregierung zu stürmen. Sie zerstörten Fensterscheiben des Gebäudes und versuchten, sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Legislativrates zu verschaffen. Dabei setzten sie einen Metallwagen ein, den sie gegen die Glastüren rammten.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni 51,9 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni PROG: 52,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai war 50,6

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni 48,4

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni PROG: 48,5

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Mai bei 49,7

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Mai +3,9 Mrd GBP (Apr: +5,1 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Mai +3,1 Mrd GBP (Apr: +4,1 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Mai 65.409 (Apr: 66.045)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Mai +0,8 Mrd GBP (Apr: +1,0 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Mai PROG: +1,0 Mrd GBP

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.