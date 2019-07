In der Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft steigen Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein. Dax und EuroStoxx50 kletterten am Montag zeitweise auf Elf-Monats-Hochs von 12.618,68 beziehungsweise 3519,98 Punkten. Am frühen Nachmittag notierten sie noch jeweils ein Prozent im Plus bei 12.541 beziehungsweise 3504 Zählern.

