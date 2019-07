In den letzten Monaten gewann der Bitcoin vermehrt an Wochenenden hinzu. Nicht so letztes: Der Bitcoin verlor seit vergangenem Freitag zeitweise bis zu 13 Prozent. Seit Jahresanfang steht der Bitcoin aber immer noch fast 200 Prozent im Plus. Am Montagnachmittag steht der Bitcoin rund sechs Prozent im Minus. Eine Einheit der Kryptowährung kostet derzeit 10.977 US-Dollar. Auch andere Altcoins gaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...