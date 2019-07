Der städtische Projektentwickler IBA Hamburg hat gemeinsam mit dem Autohaus S+K in Neu Wulmstorf ein Carsharing-Projekt am Stadtrand gestartet. Mit dem Projekt wollen die beiden Partner die Abhängigkeit vom eigenen Auto in städtischen Randgebieten reduzieren. In den Baugebieten Vogelkamp Neugraben und Fischbeker Heidbrook im Südwesten Hamburgs sind nun jeweils zwei Renault Zoe verfügbar. Die Fahrzeugflotte ...

